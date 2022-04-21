【IT之家开箱】一加 Ace 图赏：直屏直边框、首创光哑渐变，辨识度不低

IT之家 4 月 21 日消息，一加今日正式推出了全新的一加 Ace 系列首款旗舰手机，IT之家现也已经拿到了这款机型，现在为大家带来它的开箱图赏，有请各位小伙伴一起来看一下。

包装盒十分简单，就是红底黑字，整体与一加 logo 相呼应，给人一种颇为奇特的感觉。然后我们直接开盖，打开之后就可以看到它的真机面孔了。整机干净清爽，没有什么特殊的地方。

OK，包装盒中的物品一一罗列如下，主机 ×1、数据线 ×1、充电器 ×1、SIM 卡通针 ×1、保护套 ×1、快速入门指南 ×1、保修卡 ×1。

一加 Ace 有两种配色，我们这里拿到的是“回蓝”版本，整机采用了硬朗的直角边设计，再加上“电光瀑布公艺”带来了行业首创的光哑渐变纹理，手感和观感更接近 AG 玻璃，但该工艺的制造难度远超 AG 玻璃，而且真机看起来十分的灵动飘逸。

摄像头模组的设计也很有意思，采用了大面积、不规则的矩形。靠近边框的一侧，R 角与机身一致，模组中间的是硕大的摄像头，下方则是两枚稍小的副摄，极具辨识度。

IT之家了解到，这款机型采用了 16MP 的前置镜头，后置 50MP 索尼 IMX766 主摄，辅以 8MP 超广角和 2MP 微距镜头组成的三摄，总体来看还是很不错的。

说完了背面我们再来看一下正面，一加 Ace 采用了 6.7 英寸 2412×1080 分辨率 120Hz 刷新率的京东方独供 OLED 柔性直屏，类钻排列，智能 1000Hz 瞬时触控采样率，典型亮度 500nits，峰值亮度 950nits。

此外，该机还采用了新一代 COP 封装（下巴 2.37mm），支持 10.7 亿色，第七代屏幕指纹，支持屏幕指纹心率检测、DC 调光。

配置方面无需多说，该机搭载联发科天玑 8100-MAX 处理器，配备了 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，全球首发超晶石墨散热（4129.8mm² 钢化 VC），内置游戏独显芯片，对于这个价位的机型来说已经十分出色了。

细节图赏：