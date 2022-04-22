Meta COO 被指撤下动视暴雪 CEO 负面报道，两人曾是恋爱关系

北京时间 4 月 22 日早间消息，据报道，美国社交网络巨头 Meta（Facebook）的首席运营官（COO）官 Sheryl Sandberg 曾参与向英国《每日邮报》施压，要求该报不要发表针对动视暴雪首席执行官 Bobby Kotick 的负面新闻，而当时的两人是恋爱关系。

在 Meta，Sheryl Sandberg 是仅次于扎克伯格的二把手。报道称 Meta 已经展开了内部调查，看 Sheryl Sandberg 的行为是否违反了公司规定。

据报道，Sheryl Sandberg 和 Bobby Kotick 曾经恋爱约会，而在 2016 年和 2019 年，Sheryl Sandberg 曾两次联系《每日邮报》的网络版部门，要求取消 Bobby Kotick 的不利报道。这一报道中提到，Bobby Kotick 的前女友曾经在 2014 年从法庭获得了针对 Bobby Kotick 的某种临时限制令。

据报道，之前，Meta 和动视暴雪公司的多名工作人员组建了一个小组，考虑制定策略，劝说《每日邮报》不要刊登这一新闻。而 Sheryl Sandberg 和 Bobby Kotick 和这个小组展开工作。

据悉，Sheryl Sandberg 的助手们担心，如果这一报道公开，可能会影响 Sheryl Sandberg 的公众形象，过去她一直在倡导女性权益，有一定影响力。

最近，Bobby Kotick 遭遇了巨大的舆论压力，他承认在动视暴雪公司存在性不端行为。

Meta 一名发言人通过声明表示，在《每日邮报》网络版和 Meta 的合作关系上，Sheryl Sandberg 从未对对方进行过威胁，并未对对方媒体的编辑独立决策进行干预。

这名发言人表示，Sheryl Sandberg 和《每日邮报》没有上述那种关系。

在和《每日邮报》沟通时，Sheryl Sandberg 是否直接提到了 Facebook 平台，以及她使用了怎样的具体说法，目前报道仍不一致。CNBC 表示，作为社交网络巨头，Facebook 对于媒体行业的新闻传播拥有巨大的影响力，即使没有直接进行威胁，Facebook 的意见也能够严重影响外部媒体。

动视暴雪董事会通过一份声明表示，已经了解了 2014 年的事件，即 Bobby Kotick 前女友获得的法庭限制令。

这份声明提到，在 2014 年，Bobby Kotick 把限制令的事情告诉动视暴雪高级独董，随后通知全体董事会，在这件事情上 Bobby Kotick 对于董事会是透明的。

这份声明称，董事会通过律师对 Bobby Kotick 的事情进行了详细调查，结果表明相关指控站不住脚。另外，这一事件涉及到公司高管的私生活，和公司的商业运作并无关系。对于 Bobby Kotick 的领导力和继续管理动视暴雪的能力，全体董事会仍充满信心。

一月份，微软宣布将以 687 亿美元全现金方式收购动视暴雪。

对于上述报道，英国《每日邮报》尚未发表评论。