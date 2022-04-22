华为 nova Y70 Plus 手机官方预热：搭载 6.75 英寸屏幕，6000mAh 电池，运行 EMUI 12

IT之家 4 月 22 日消息，据 GSMArena 报道，华为即将推出一款新手机，这家中国公司已针对南非市场进行了预热，将在 5 月 1 日正式发布。

现在这款手机已经开启预售，用户可以在 4 月 21 日至 4 月 30 日期间预订，只需支付 99 南非兰特（约合人民币 42 元）作为押金。当用户在 4 月 28 日至 5 月 6 日期间支付余额时，将获得 499 南非兰特（约合人民币 209 元）的优惠。

另外还可以获得华为蓝牙音箱和华为背包，价值 1298 南非兰特（约合人民币 543 元）。还可以获得 24 个月保修、50 天免费屏幕更换保险、3 个月延长保修、华为拆箱服务以及免费维修运输和送货。

华为 nova Y70 Plus 手机搭载了 6.75 英寸的未知分辨率水滴屏幕，前置 800 万像素 f / 2.0 自拍相机，内置 64 或 128GB 的可扩展存储空间，以及支持 22.5W 快速充电，内置 6000 mAh 电池。华为 nova Y70 Plus 搭载了三重后置摄像头系统，一个 4800 万像素 f / 1.8 主传感器、一个 500 万像素超广角、120 度视野和一个 200 万像素深度传感器。

华为 nova Y70 Plus 手机运行 EMUI 12，将提供水晶蓝、珍珠白和午夜黑配色。