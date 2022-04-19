华为 P50E 手机推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.1.130 更新：相机新增流光快门模式

IT之家 4 月 19 日消息，近期，华为 P50E 手机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.1.130 更新。更新包 1 日志显示，本次更新相机新增了流光快门模式，可捕捉光线的运动轨迹，拍出特殊光影效果的照片，推荐更新体验。更新包 2 优化了部分场景的系统稳定性。

在设备方面，华为 P50E 手机采用经典纯平屏幕，手感轻盈舒适。全新星河蓝配色采用抗指纹凝霜工艺。

华为 P50E 手机采用高通骁龙 778G 4G 处理器，搭载了 6.5 英寸 90Hz 刷新率屏幕，分辨率为 FHD+ 2700 x 1224 像素，支持 P3 全局色彩管理，1440Hz 高频 PWM 调光。

此外，该机还支持 IP68 级防尘抗水，支持 Wi-Fi6 与 4G 双网并发，AI 信号预测，支持 66W 华为有线超级快充，4100mAh 电池，预装了鸿蒙 HarmonyOS 2 系统。

在影像方面，华为 P50E 手机后置 5000 万像素超感光原色摄像头（广角，f / 1.8 光圈）+ 1300 万像素超广角摄像头（f / 2.2 光圈）+ 1200 万像素长焦摄像头（f / 3.4 光圈，OIS 光学防抖），前置 1300 万像素超广角摄像头（f / 2.4 光圈）。