马斯克炮轰 Netflix：节目价值观有问题，让人没法看

4 月 22 日消息，近日特斯拉与 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）回应了有关流媒体巨头 Netflix 付费订阅用户流失的文章，批评其“节目中充满分裂、排外的内容，让人没法看”。

Netflix 在最新财报中宣称，2022 年第一季度流失了 20 万订阅用户，这是十多年来首次。此外，该公司预计第二季度可能有 200 万用户流失。Netflix 列举了几个对公司增长产生负面影响的问题，包括大规模密码共享和来自其他流媒体服务的竞争。

马斯克在推特上对 Netflix 的订户流失问题发表了评论，称“警醒心灵病毒（Woke mind virus）让 Netflix 的节目没法看”。过去，马斯克就曾批评过所谓的“警醒”（wokeness）现象，并称其是对文明的最大威胁之一。“警醒”这个词最初呼吁人们“对与种族相关的歧视和偏见保持警觉”，多指黑人群体的自我鞭策，不让自己被政治当权或主流社会（白人文化）哄骗欺压，不忘争取一切正当权利。如今却成了贬义词。

此前马斯克曾称：“我们是否想要一个毫无幽默感的社会，一个基本上充斥着谴责和仇恨的社会？从本质上讲，警醒是分裂的、排外的和可恨的。它基本上给了卑鄙之人以盾牌，让他们变得卑鄙和残忍，同时却披着虚假美德的外衣。”

马斯克已经与 Netflix 合作拍摄了几部纪录片，这些纪录片总体上对马斯克持友好态度。去年 9 月，Netflix 发布了纪录片《倒计时：灵感 4 号太空任务》，此前 SpaceX 发射了历史上首次纯商业太空飞行任务。最近，Netflix 发布了纪录片《重返太空》，讲述马斯克 20 年来为太空旅行带来革命性变化的历程。

在对 Netflix 的抨击中，马斯克可能是在质疑 Netflix 在其网站上的节目和员工方面变得更具包容性的努力。去年，Netflix 的一项多样性研究显示，在 Netflix 的节目中，很少出现代表残疾人或 LGBTQ + 群体的角色。

Netflix 正在考虑几项措施来应对订户流失的问题，包括打击密码共享和探索更便宜的、带有广告的订阅套餐。