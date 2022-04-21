特斯拉一季度业绩超预期，马斯克解锁 230 亿美元期权奖励

IT之家 4 月 21 日消息，在特斯拉发布强劲的第一季度业绩后，该公司 CEO 埃隆・马斯克又完成了一次业绩目标的帽子戏法，解锁了总计 230 亿美元的薪酬包。

IT之家了解到，特斯拉公布的一季度的收入和利润超过了华尔街的预期，因为其提高了价格以应对通货膨胀，抵消了上海工厂关闭的影响。

该公司一季度营收达 187.6 亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 50.2 亿美元。与前三个季度的业绩加在一起，超越了解锁马斯克 2018 年薪酬方案中规定的 12 批期权奖励中的第 9 至 11 批所需达到的里程碑。

马斯克也是火箭制造商 SpaceX 的主要股东和首席执行官，他在特斯拉不领取工资。他的薪酬方案要求特斯拉的市值和财务增长达到一系列的升级目标。

每一期都让马斯克有机会以每股 70.01 美元的价格购买 840 万股特斯拉股票，比周三 977.20 美元的收盘价折价约 90%。按照目前的股价，因特斯拉 3 月份的业绩而归属的三批期权可以产生约 230 亿美元的利润，即每批近 77 亿美元。

去年年底，马斯克通过出售其在特斯拉约 10% 的股份，以满足与行使股票期权有关的预扣税款义务，净赚 164 亿美元。