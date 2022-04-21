消息称马斯克已获得 465 亿美元债务承诺，正考虑是否对推特发起收购要约

IT之家 4 月 21 日消息，据路透社报道，特斯拉 CEO 马斯克正在考虑是否开始对 Twitter 发起收购要约。

从周四向美国监管机构提交的一份文件来看，马斯克已经得到了摩根士丹利、美国银行和巴克莱银行的承诺，收到了约 465 亿美元的融资债务承诺函，它可以以此收购 Twitter，目前正在考虑是否要对其流通股进行要约收购。

IT之家曾报道，马斯克上周提出以 430 亿美元收购 Twitter，但这不但引起推特董事会反感还促使 Twitter 采取了“毒丸”措施，以限制埃隆・马斯克在社交媒体平台上增持股份的能力。

推特董事会表示，当前持股人将被允许以更低的价格购买更多股份，而且如果该公司因股份被大规模购入而被整体收购，收购方将必须向其余股东支付所谓的控制权溢价，该价格将高于股份的市场价。

推特指出，这份计划将降低 "任何机构、个人或团体" 通过在自由市场上收购股份、却无需向其他股东支付 "适当的控制权溢价" 就能接管公司的可能性。

根据该计划，如果投资者在未经董事会批准的情况下购入 15% 以上的推特股份 (即所谓的 "恶意收购")，上述 "控制权溢价" 机制就会被激活。

值得一提的是，马斯克目前持有推特约 9% 的股份。