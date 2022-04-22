爱奇艺宣布更换新品牌 Logo：iQIYI“破框而出”，新绿配色

IT之家 4 月 22 日消息，据爱奇艺发布，该公司在 12 年前的春天诞生，今天全新升级品牌 LOGO，采用“更激情好奇、更创新创造、更温暖简单的青春形象”。
爱奇艺表示，“这一次，iQIYI 破框而出，划热血的桨，扬青春的帆。”
爱奇艺选择绿色作为品牌色，将青春的底色调亮，绿色更加明媚饱满。
更简洁有力的字体、更舒适的字间距；标志性的“Q”和“i”上的小圆点，改用正圆形切割设计。
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爱奇艺表示，“这一次，iQIYI 破框而出，划热血的桨，扬青春的帆。”
爱奇艺选择绿色作为品牌色，将青春的底色调亮，绿色更加明媚饱满。
更简洁有力的字体、更舒适的字间距；标志性的“Q”和“i”上的小圆点，改用正圆形切割设计。
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