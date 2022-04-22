首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

爱奇艺宣布更换新品牌 Logo：iQIYI“破框而出”，新绿配色

2022/4/22 10:28:31 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 4 月 22 日消息，据爱奇艺发布，该公司在 12 年前的春天诞生，今天全新升级品牌 LOGO，采用“更激情好奇、更创新创造、更温暖简单的青春形象”

爱奇艺表示，“这一次，iQIYI 破框而出，划热血的桨，扬青春的帆。”

爱奇艺选择绿色作为品牌色，将青春的底色调亮，绿色更加明媚饱满。

更简洁有力的字体、更舒适的字间距；标志性的“Q”和“i”上的小圆点，改用正圆形切割设计。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：爱奇艺

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用