骗子用 AI 语音获利近 1.8 亿元，受害者称听不出来是机器人

这年头的 AI 诈骗电话已经这么逼真了吗？最近，一位被骗了 24 万块钱的受害者，得知真相后很吃惊：我感觉给我打电话的都是人，听不出来是机器人在讲话啊。

是的，她还和 AI 电话沟通过不止一轮，全部浑然不知。而这，就是最近央视曝光的一起为境外诈骗组织引流的团伙，他们一共利用机器人自动打出 1700 万通骚扰电话，最终筛选出 80 多万有效“客户”，共获得近 1.8 亿元的“拉人头”佣金。

具体怎么回事儿？

“AI 荐股大师”带你进入层层骗局

据央视新闻报道，江苏镇江一派出所在不久前接到报警电话，受害者称自己被诈骗了 24 万元。原来，她曾接到一个陌生电话，对面的“人”声称自己是证券公司的工作人员，为回馈新老客户可以推荐优质股票，只需进入他们的福利微信群就可以获得。

受害人通过加“工作人员”的企业微信再进群之后发现，推荐的股票确实都涨得很好，她称“还专门去股市看了”。而里面的人还会每天发自己赚了多少钱，受害者再次验证：“和当时的股价基本对得上”，她这才心动。随后，利用群里骗子推荐的所谓“自家公司的炒股软件”，受害人投入了第一笔钱，小买了一把。

没想到很快就赚了，而她尝试提取收益，居然也没有任何问题。这下她彻底放心了，开始不断加大投入，每笔金额从两万到十几万不等。

然而，累计投入 24 万之后，她突然发现这个软件白屏了，怎么都打不开。受害者联系原先那位企业微信上的工作人员也无果之后，才意识到自己上当了，于是立即报警。

在配合警方破案的过程中，她才明白虽然软件上的股票信息与现实是同步的，但是那个炒股软件是伪造的，一切盈利都是制造的数字假象。

而警方也侦破这起诈骗案背后的团伙作案流程：这里面其实有两拨诈骗团伙，除了显而易见的“股票团伙”，另一条则是专门通过 AI 电话机器人给“股票团伙”“引流打粉”的团伙。

一天可拨出 3000-5000 个骚扰电话，拉 200 多人入群本案中的受害人就是他们利用 AI 机器人层层筛选出来，并被系统评级为“优质客户”。具体来说，“引流打粉”团伙先用 AI 机器人账号广撒网，自动拨打大量骚扰电话进行初筛。

首次拨打没有投资意愿的“客户”就被丢弃，稍微有意向的客户电话，则通过中介团队、电话销售团伙层层转包，最终下发给客服。然后，客服再次利用 AI 机器人冒充证券工作人员逐一拨打电话，按照准备好的话术，拉人入群。

客服团队每天可以打出 3000-5000 个诈骗电话，拉入 200 多人进群。而每有一人入群，“股票团伙”验证入群者微信的真实性后，就会向“引流打粉”团伙支付 180-200 元的佣金。

据统计，本案中该团伙在多年间接过多起引流任务，共拨出去 1700 万通电话，最终有 80 万人经过初筛。警方通过国家反电诈平台电话号码进行批量比对，一共比对出 970 起案件，涉案资金近 1.8 亿元。

AI“电话销售”越来越难识破

本案的受害者表示，没想到自己会受骗，更没想到背后的电话居然都是机器人打的。其实 AI 机器人电话的原理很简单，就是通过语音识别技术识别关键字。

得益于技术的进步，其准确率已高达 98%，且延迟可做到仅 0.2 秒。具体来说，一般会先由真人录音或者 AI 生成一些固定的话术。

主线剧情一般会分为开场白、业务介绍、邀约和结束四个阶段。每播放一段录音，AI 就会根据关键字判断对方的状态，比如是“肯定”、“否定”还是“无法识别”或者“特殊”，并进入后续的话术输出。

一般“肯定”和“无法识别”会进入邀约阶段，“否定”的可能会进行挽留。需要注意的是，电销并不是花功夫去说服不需要你的服务的人接受，而是更快的找到直接有需求的人，抓住他 / 她。

而在电话结束后，AI 会再次按对话轮次、通话时间等把客户分为多个意向等级，方便销售后续跟进。

而在后台，通话还会被翻译成文字，你可以进行内容复盘让 AI 不断学习、完善话术。比如捕捉到了一些首次出现的客户提问，就可以涉及相应对策后加入话术库中。

现在，AI 电销已经愈发成熟，不仅声音越来越难辨真假，还具有打断功能 （保证客户说话它倾听并正确回答）、随时接入人工功能，判断客户意图也越来越精准…… 整个过程是人是机器越发难辨。

（有时听了一半才恍然大悟：这是机器人吧？）

但不管 AI 电话有多真，警方也提醒：炒股等投资一定要去正规渠道。

以及除了本案中的炒股骗局，冒充亲友要转钱、冒充公检法说你涉嫌洗黑钱、冒充客服要退款、说你中奖、提供刷单兼职、提供贷款…… 都要警惕。