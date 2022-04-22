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消息称华为新款智慧屏 V Pro 全球首获 HDR Vivid 和 Audio Vivid 双认证

2022/4/22 15:32:38 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 22 日消息，今天，华为宣布智慧屏 V Pro 新品将于 4 月 28 日发布，采用新一代画质技术，支持鸿鹄 SuperMiniLED 计算画质。

据爆料博主“厂长是关同学”消息，华为新款智慧屏 V Pro 全球首获 HDR Vivid 和 Audio Vivid 双认证。

IT之家了解到，HDR Vivid 和 Audio Vivid 均为中国制定的超高清视频标准

去年 4 月，CUVA 超高清视频产业联盟宣布中国超高清视频产业联盟第一款认证产品正式发布，这也是基于 HDR Vivid 的第一个产品级认证，它就是是华为终端有限公司申请的“华为智慧屏 V 系列”产品，型号为 HD65THAA。去年，腾讯视频全球率先上线了 HDR Vivid 内容。

Audio Vivid 是全球首个基于 AI 技术的音频编解码标准，支持主流三维声编码，兼容单声道、立体声、环绕声、三维声，提供 Hi-Res 编码，声音可以精确放置和移动，提供极致的沉浸式听觉体验。

目前，华为智慧屏 V Pro 已开启预售，从预售页面可以看到，该智慧屏拥有 65 英寸和 75 英寸两个尺寸，定金 100 元。

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关键词：华为智慧屏

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