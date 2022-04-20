1280 元：华为 Watch GT 2 Pro ECG 款京东 4.8 折新低

2020 年 12 月，华为 Watch GT 2 Pro ECG 款智能手表上市，搭载蓝宝石玻璃，拥有 12 天续航时间，支持专业运动等，售价 2688 元。

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IT之家了解到，此前华为发布了 Watch GT 2 Pro 系列手表，其中华为 Watch GT 2 Pro ECG 心电图版可以直接给出带有医生签名的心电图报告，售价为 2688 元。

华为 Watch GT 2 Pro 采用蓝宝石玻璃镜面，通透耐磨，辅以钛金属表框，搭配陶瓷背壳，不仅轻巧坚固，而且抗热耐寒。该系列智能手表终于支持无线充电功能，还支持血氧饱和度检测、全程睡眠质量监测、心率监测、7×24 小时压力监测以及自主心脏健康管理等，可提供超 100 种运动模式，该手表还提供了 6000 多款的功能表盘和动态表盘，还支持自定义表盘背景等。

华为表示，Watch GT 2 Pro ECG 版是华为首款获得国家药品监督管理局二类医疗器材注册证的智能穿戴产品，拥有家用级心电采集精度。另外，华为还精选全国三甲医院医师提供专业的心电解读报告，包括心电解读结果和保健建议。