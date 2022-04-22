大疆 Mini 3 Pro 曝光，搭配 RC-N1 控制器约 5800 元

IT之家 4 月 22 日消息，据 TopRC ，一位卖家不小心在网上透露了这款无人机的完整规格和功能，这款带 RC-N1 控制器的 Mini 3 Pro 无人机仅售 829 欧元（约 5811.29 元人民币），原定于 4 月 28 号发布，也由于疫情的原因推迟到了 5 月。

大疆 Mini 3 Pro 采用了全新的外观，包括更大的螺旋桨、空气动力学机身倾斜和强大的障碍物检测系统，还有重新设计的云台也可以使得低角度拍摄和垂直拍摄效果更好，续航可达 47 分钟。

此外，DJI Mini 3 Pro 重量不到 249g，采用了可折叠的紧凑设计，方便用户携带。续航方面，它可实现长达 34 分钟的超长飞行时间，而智能飞行电池升级版最长可达 47 分钟。

DJI Mini 3 Pro 还配备了 1/1.3 英寸 f / 1.7 CMOS 传感器，支持双原生 ISO、HDR 等，支持 HDR 图像直出，还支持 D-Cinelike 色彩模式。

举行，DJI Mini 3 Pro 无人机可支持 4K / 60fps 视频和 48MP RAW 照片拍摄，还支持 1080p / 120fps 慢动作视频录制以及 4 倍数码变焦，支持 180°、广角、垂直和球形全景拍摄。

其他方面，该无人机配备前、后、下双视觉传感器，采用了全新的飞行器设计，可带来更广的探测范围和更高的安全性。该无人机将配备高级飞行员辅助系统（APAS 4.0），可实时检测飞机飞行路径中的物体。

商品页面显示，DJI Mini 3 Pro 搭载 DJI O3 旗舰级图传系统，可支持 12 公里的距离以及 1080p / 30fps 的实时馈送，支持最高 30 Mbps 的超快 Wi-Fi 下载速度。

IT之家曾报道，抖音用户 @xzlj0104 放出了号称是大疆 DJI Mini 3 Pro 无人机的照片，这次还有遥控器图片。

从图中可以看到，大疆 DJI Mini 3 Pro 的臂展更长，能够支撑更大的螺旋桨，提高抗风能力，使无人机更加平稳并延长飞行时间。

此外，该无人机拥有更大的云台保护装置，这意味着镜头有望更大。此前有报道称，Mini 3 Pro 将采用 f / 1.7 光圈镜头，可改善弱光环境下的拍摄能力。

而该遥控器则配备了一块超级大的屏幕，有点像官方推出的带屏遥控器，但设计上并不相同，预计会有更多智能功能和交互体验。