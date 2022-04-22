《斯普拉遁 3》宣布 9 月 9 日上线任天堂 Switch 平台，首次支持中文

IT之家 4 月 22 日消息，《斯普拉遁 3》（スプラトゥーン 3，Splatoon 3）发售日现已公开，本作将于 9 月 9 日正式登陆 Switch 平台，全区支持中文 (429 港币 / 6500 日元 / 59.99 美元)，所需容量约 6GB,，而且支持兑换。

此外，《斯普拉遁 2》DLC 加入任天堂 Switch Online 高级会员。

本作于 2021 年任天堂直面会正式公布后公开详情，本作游戏舞台为“蛮颓镇（バンカラ街）”，以来各种时代的建筑物混杂在其中，亦是人口密集地区，被称为混沌街道。关于本作舞台关键字“混沌”，对应前作的最终祭典主题胜方。

《斯普拉遁 3》是任天堂开发的第三人称射击游戏，也是《斯普拉遁》（旧译喷射战士）系列第三作，也是该系列首次支持中文语言的游戏。

玩家要在对战中展开 4 vs 4 的队伍战，使用各种各样的武器把对战场地的地面涂上我方队伍的颜色，占色面积多的队伍可获得胜利。但同时也加入了许多新动作。

以墨汁涂抹面积一决胜负的 4 对 4「占地对战」虽然和以前相同，不过当中加入了可以从半空开始比赛的「鱿鱼生成」等新动作，似乎让对战的趋势发生了变化。在对战中除了过去登场过的武器，也有在用类似弓类的武器。