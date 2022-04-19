曝任天堂正开发 Game Boy 和 GBA 游戏模拟器，支持 Switch Online

IT之家 4 月 19 日消息，据 Neowin 报道，有传言称，任天堂将把 Game Boy 游戏纳入其 Nintendo Switch Online 订阅中。Switch Online 目录已经为喜欢复古游戏的游戏玩家提供了大型 NES 和 SNES 游戏库。泄漏证实，任天堂正在开发适用于 Nintendo Switch Online 的 Game Boy、Game Boy Color 和 Game Boy Advance 游戏工作模拟器。

泄露文件证实任天堂正在开发代号为“Sloop”的 GBA 模拟器和“Hiyoko”的 Game Boy 模拟器。这两款 Switch Online 模拟器均由任天堂欧洲的 NERD（任天堂欧洲研发）团队开发。近年来，NERD 团队主要负责任天堂的大多数官方模拟器。

除了文件，泄漏内容还包括几张游戏截图。这些图像证实 Switch Online 服务的 Game Boy 和 Game Boy Advanced 模拟器几乎已准备好全面上市。

爆料者还表示，所有 Game Boy 游戏都被视为单独的应用程序。除了图像和文件之外，还有一段据称是在主机上运行的 Game Boy (Advance) 模拟器视频。但是，发布它的账户很快就删除了。

需要注意的是，任天堂并未确认或否认 Switch Online 服务上 Game Boy 和 Game Boy Advanced 模拟器存在或未来可用性。目前，平台上的扩展包订阅层提供对 NES、SNES、Nintendo 64 和 Sega Genesis 目录中的模拟器和游戏的访问。