联想拯救者 Y9000K 2022 旗舰游戏本爆料：搭载 12 代酷睿 HX 处理器，mini LED 屏

IT之家 4 月 22 日消息，据 reddit 网友 PeppaCaz 消息，联想拯救者 Y9000K 2022 旗舰游戏本将搭载英特尔即将发布的 12 代 HX 处理器，配备 mini LED 显示屏。

据爆料，拯救者 Y9000K 2022 将英特尔全新的 H55 处理器，AMD 版本将搭载锐龙 6000HX 处理器，双烤性能可达 40W + 165W，同时配备 99Wh 大电池，支持 135W USB-C 快充。

这款笔记本还将搭载 16 英寸 2K 级 mini LED 屏幕，刷新率可达 240Hz，HDR1000 亮度。

IT之家了解到，早在 3 月份，Geekbench 上就出现了一款神秘联想设备，搭载 i9-12900HX 和 RTX 3080 Ti 显卡，预计为 Y9000K 2022 的测试机。

去年 10 月份，联想正式发布了联想拯救者 Y9000K 2021 探索版笔记本电脑，搭载 i9-11980HK 处理器，以及英伟达 RTX3080 16GB 显卡，配备 2K 165Hz mini LED 屏，首发 19999 元。

Y9000K 2022 由于配备了规格更高的处理器，价格可能也会更高一些。

预计英特尔将在 5 月 10 日发布新款 HX 系列处理器，目前已知包括以下型号：