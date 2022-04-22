抖音：一季度封禁或禁言账号 5988 个，下架违规视频 4.26 万个

IT之家 4 月 22 日消息，抖音本周对外披露了 2022 年第一季度安全透明度报告。报告显示，抖音封禁或禁言涉及网络暴力账号 5988 个，处置违规直播间 2000 多个，清理不实内容 17.98 万条，封禁诈骗类账号 41 万个。

报告指出，针对侮辱、攻击、诽谤他人等网络暴力现象，抖音安全中心上线“发文警示”、“负向内容过滤”等 8 项防网暴功能。同时，抖音小安还会通过私信、弹窗等形式，提醒用户设置视频评论权限、拉黑举报不友善言论、关闭私信等。

IT之家了解到，抖音表示，在治理网络暴力方面，平台第一季度共封禁或禁言账号 5988 个，处理违规评论 5.31 万条，下架违规视频 4.26 万个。抖音小安主动发出了 25 万次风险提示。

治理不实信息方面，2022 年第一季度，抖音共清理不实内容 17.98 万条，封禁或禁言发布不实信息账号 1091 个。

反诈方面，2022 年第一季度以来，抖音共封禁诈骗类账号 41 万个，配合警方抓获犯罪嫌疑人 75 人，主动发送风险提醒 1050 万次。

此外，抖音第一季度拦截机器刷赞、刷粉 3020 万次、拒绝了虚假广告 51.18 万条、重点治理了“诱导未成年人打赏”等违规行为，并处理相关问题直播间 3413 个。