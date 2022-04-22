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抖音：一季度封禁或禁言账号 5988 个，下架违规视频 4.26 万个

2022/4/22 23:08:46 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 22 日消息，抖音本周对外披露了 2022 年第一季度安全透明度报告。报告显示，抖音封禁或禁言涉及网络暴力账号 5988 个，处置违规直播间 2000 多个，清理不实内容 17.98 万条，封禁诈骗类账号 41 万个。

抖音

报告指出，针对侮辱、攻击、诽谤他人等网络暴力现象，抖音安全中心上线“发文警示”、“负向内容过滤”等 8 项防网暴功能。同时，抖音小安还会通过私信、弹窗等形式，提醒用户设置视频评论权限、拉黑举报不友善言论、关闭私信等。

IT之家了解到，抖音表示，在治理网络暴力方面，平台第一季度共封禁或禁言账号 5988 个，处理违规评论 5.31 万条，下架违规视频 4.26 万个。抖音小安主动发出了 25 万次风险提示。

抖音2022年第一季度安全透明度报告

治理不实信息方面，2022 年第一季度，抖音共清理不实内容 17.98 万条，封禁或禁言发布不实信息账号 1091 个。

反诈方面，2022 年第一季度以来，抖音共封禁诈骗类账号 41 万个，配合警方抓获犯罪嫌疑人 75 人，主动发送风险提醒 1050 万次。

此外，抖音第一季度拦截机器刷赞、刷粉 3020 万次、拒绝了虚假广告 51.18 万条、重点治理了“诱导未成年人打赏”等违规行为，并处理相关问题直播间 3413 个。

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关键词：抖音

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