广西警方侦破一起 ETC 钓鱼网站诈骗案

IT之家 4 月 23 日消息,嘟嘟!来短信啦!通知你 ETC 设备已经停用,需要重新登录验证才能继续使用,这看似简单的短信,竟是套路的开始……

“【高速 ETC】尊敬的广西车主,您的高速 ETC 在 12 月 18 日已被锁定,请登录 k.xxxx.net 在线更新,延期将注销。”黄女士点击网址进入,按照引导一步步填写输入个人信息、银行卡账户、密码及验证码后提交。滴滴滴!手机立马收到银行卡扣款信息提示,卡内 7000 余元被转走!

据公安部网安局发布,近日,广西柳州鹿寨县公安局经缜密侦查,专案攻坚,成功破获一起借“ETC”名义实施诈骗的案件,抓获 4 名犯罪嫌疑人,缴获 7 部手机、多部 POS 机、20 余张涉案银行卡。

2022 年 2 月初,柳州市公安局抽调网安、刑侦、派出所等单位精干警力成立 ETC 钓鱼网站诈骗专案工作小组,迅速开展案件的调查侦办工作。

经查,涉案嫌疑人通过非法途径获取 ETC 车主用户信息,再利用境外短信平台针对 ETC 车主发送短信,引诱车主前往高仿的 ETC 钓鱼网站填写银行卡、短信验证码等信息,最后再通过 POS 机将车主银行卡内余额进行转账。根据梳理比对,专案组初步断定发生在柳州市辖区内的 33 起 ETC 诈骗案均为同一团伙作案,张某婷有重大涉案嫌疑。

2 月 22 日下午,办案民警获悉嫌疑人活动线索后,驱车辗转 470 多公里,火速赶往湖南进行抓捕行动。在湖南省麻阳苗族自治县公安机关的协助下,办案民警成功抓获涉案嫌疑人张某婷、周某成、滕某、张某 4 人。

经讯问,张某婷等人如实供述了他们从去年 12 月以来,勾结境外诈骗人员利用“点刷”系统平台作案多起,涉案金额数十万元的犯罪行为。目前案件正在进一步侦办中。

网警提示

各位网友,如果你也收到此类诈骗短信,请赶紧删除,千万不要点开链接!不要看到【高速 ETC】、【交管 ETC】、【12123】等字样就先入为主,必须仔细辨别!

不要通过来历不明的短信、电话、网页链接办理 ETC 业务,应该通过 ETC 官方渠道处理,更加不要随意将身份证号、验证码等信息透露给他人。

如果发现被骗请尽快报案!