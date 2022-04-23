指控辛巴售卖假货瑜伽裤品牌方第三次发布声明：辛选所示授权书伪造公章

IT之家 4 月 23 日消息，今日下午，指控辛巴售卖假货瑜伽裤的品牌方 @YPL 运动潮品 第三次发表声明，针对广州辛选网络信息科技有限公司于 2022 年 4 月 23 日在辛选官方微博上发布的《声明》进行回应。

事件起因是 4 月 18 日，辛巴和旗下主播“蛋蛋”在网络直播间，现身带货了一款名为“YPL 防晒凉感裤”的产品。据悉，当天实时下单 10.2 万单，一晚销售额超 600 万元。有消费者下单后发现 YPL 品牌官方并无这款产品，质疑辛巴售卖假货。

昨日，涉事品牌方发布声明，表示该产品不属于 YPL 发售品类范畴，且该商品包装涉嫌抄袭，确认为假冒品牌，并将对相关人员和公司进行追责、用法律手段维权。目前，YPL 品牌方已宣布向广州辛选供应链有限公司递交律师函。

今日，辛选发布声明表示，针对有关“辛选直播间推广的 YPL 裤子未经官方授权”的媒体质疑，我司已做进一步核查，该事件是由于商标持有人商标转让前后的争议造成，不属于假货。

在该声明中，辛选将初步核查结果进行公布，表示 YPL 商标的原持有人为澳大利亚健康产业有限公司。哈尔滨市澳生源贸易有限公司于 2021 年 1 月 1 日获得澳大利亚健康产业有限公司的授权，有权生产、销售、使用和宣传 YPL 商标，授权期限为 2021 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并可转让授权。

2022 年 4 月 13 日，原商标持有人澳大利亚健康产业有限公司申请将商标转让予澳大利亚 YPL 有限公司后，因双方在转让前后就授权第三方使用商标已经存在争议，因此出现了商标受让方称直播间所推广产品“不属 YPL 品牌旗下产品”的说法。

经征询法律专家，辛选确认原商标持有人与被授权方哈尔滨市澳生源贸易有限公司的授权关系，以及哈尔滨市澳生源贸易有限公司与辛选的授权关系，均在法律有效期内。

而 @YPL 运动潮品 的公司澳大利亚健康产业有限公司在最新回应中称，我司从未与哈尔滨澳生源贸易有限公司有任何业务合作，不存在任何商标授权行为。辛选拿出我司盖章的授权书，属于伪造公章，我司将追究伪造者相应的法律责任。

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