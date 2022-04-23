辛巴方再回应“一夜售假 600 万”：因商标持有人商标转让争议造成，将为消费者全额退款

IT之家 4 月 23 日消息，今日，辛选发布声明表示，针对有关“辛选直播间推广的 YPL 裤子未经官方授权”的媒体质疑，我司已做进一步核查，该事件是由于商标持有人商标转让前后的争议造成，不属于假货。

事件起因是 4 月 18 日，辛巴和旗下主播“蛋蛋”在网络直播间，现身带货了一款名为“YPL 防晒凉感裤”的产品。据悉，当天实时下单 10.2 万单，一晚销售额超 600 万元。有消费者下单后发现 YPL 品牌官方并无这款产品，质疑辛巴售卖假货。

昨日，涉事品牌方发布声明，表示该产品不属于 YPL 发售品类范畴，且该商品包装涉嫌抄袭，确认为假冒品牌，并将对相关人员和公司进行追责、用法律手段维权。目前，YPL 品牌方已宣布向广州辛选供应链有限公司递交律师函。

昨日晚间，辛选官方回应称，根据我们目前收到的由品牌方提供的材料，授权链路是完整的，并出示了相关品牌授权书等文件。

今日凌晨，涉事品牌方发布《关于抖音某 YPL 账号 & 辛选官方微博相关声明的联合声明》，声明提到，“涉假产品的 YPL 商标所属权为我司；部分文件中提到“哈尔滨某公司”所注册的商标为自创的图形标，和售卖的产品差异巨大；部分网络账号涉及发布我司其他盖章文件，我司必定严查到底。”

今日午间，辛选再发声明表示，针对有关“辛选直播间推广的 YPL 裤子未经官方授权”的质疑，我司已做进一步核查，该事件是由于商标持有人商标转让前后的争议造成，不属于假货。

在该声明中，辛选将初步核查结果进行公布，表示 YPL 商标的原持有人为澳大利亚健康产业有限公司。哈尔滨市澳生源贸易有限公司于 2021 年 1 月 1 日获得澳大利亚健康产业有限公司的授权，有权生产、销售、使用和宣传 YPL 商标，授权期限为 2021 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并可转让授权。

2022 年 4 月 13 日，原商标持有人澳大利亚健康产业有限公司申请将商标转让予澳大利亚 YPL 有限公司后，因双方在转让前后就授权第三方使用商标已经存在争议，因此出现了商标受让方称直播间所推广产品“不属 YPL 品牌旗下产品”的说法。

经征询法律专家，辛选确认原商标持有人与被授权方哈尔滨市澳生源贸易有限公司的授权关系，以及哈尔滨市澳生源贸易有限公司与辛选的授权关系，均在法律有效期内。

由于上述两家公司的商标纷争对消费者造成的困扰，辛选集团深表遗憾。秉承 “坚持品质优先、消费者权益优先”的最高原则，向所有通过辛选直播间小⻩⻋链接购买了 YPL 产品的消费者承诺：如此次“⻛波”带来了不好的体验，请联系辛选客服，将协助办理全额退款。

此外，针对上述两家公司商标纷争对辛选集团、辛巴及其他主播造成的损害，将保留法律追究的权利。