2021 年我国成年国民综合阅读率 81.6%，人均电子书阅读量 3.30 本

IT之家 4 月 23 日消息，今天是第 27 个世界读书日。今日下午，中国新闻出版研究院正式发布了第十九次全国国民阅读调查结果。

调查显示，2021 年我国成年国民的综合阅读率为 81.6%，人均纸质图书阅读量 4.76 本，人均电子书阅读量 3.30 本，均较上年有所提高。

2021 年我国成年国民图书阅读率为 59.7%，较 2020 年的 59.5% 增长了 0.2 个百分点；

报纸阅读率为 24.6%，较 2020 年的 25.5% 下降了 0.9 个百分点；

期刊阅读率为 18.4%，较 2020 年的 18.7% 下降了 0.3 个百分点；

数字化阅读方式（网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad 阅读等）的接触率为 79.6%，较 2020 年的 79.4% 增长了 0.2 个百分点。

IT之家了解到，报告指出，进一步对各类数字化阅读载体的接触情况进行分析发现，2021 年有 77.4% 的成年国民进行过手机阅读，较 2020 年的 76.7% 增长了 0.7 个百分点；71.6% 的成年国民进行过网络在线阅读，较 2020 年的 71.5% 增长了 0.1 个百分点；27.3% 的成年国民在电子阅读器上阅读，与 2020 年（27.2%）基本持平；21.7% 的成年国民使用 Pad（平板电脑）进行数字化阅读，与 2020 年（21.8%）基本持平。

从数字化阅读方式的人群分布特征来看，越来越多的中青年群体成为数字化阅读的主体。具体来看，在我国成年数字化阅读方式接触者中，18—59 周岁人群占 92.8%，60 周岁及以上人群占 7.2%。