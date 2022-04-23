华为：昇思 MindSpore 蛋白质结构预测模型超越 AlphaFold2，拿下全球竞赛第一

IT之家 4 月 23 日消息，据华为官网，基于全场景 AI 框架昇思 MindSpore 开发的蛋白质结构预测模型近期在全球持续蛋白质结构预测竞赛 CAMEO（Continous Automated Model EvaluatiOn）获得全球第一的成绩。

2020 年 12 月，《科学》杂志评选了该年度十个重大科学突破，蛋白质结构预测的人工智能 AlphaFold 就是其中非常重要的一项。

据介绍，2021 年 11 月，华为昇思 MindSpore 团队与昌平实验室、北京大学生物医学前沿创新中心（BIOPIC）和化学与分子工程学院、深圳湾实验室高毅勤教授课题组联合推出基于 AlphaFold2 算法的蛋白质结构预测推理工具，并在 2022 年 2 月实现训练的全流程打通，效率同比提升 2-3 倍。

IT之家了解到，华为表示，采用昇腾 AI 基础软硬件平台后，在混合精度下，单步迭代时间由 20 秒缩短到 12 秒，性能提升超过 60%。依托昇思 MindSpore 内存复用能力，训练序列长度由 384 提升至 512。

▲ 4 月 21 日最新月榜竞赛结果 | 图源：华为

在训练精度接近 AlphaFold2 的基础上，昇思 MindSpore 在算法、规模和软硬件支持等方向上持续改进，本次发布的蛋白质结构预测模型成绩持续刷新业界记录、拿下 CAMEO 竞赛第一。CAMEO 被认为是蛋白质结构预测领域最重要的比赛之一，竞赛规则是，每位参赛者需每周对 20 个由世界范围内的结构生物学家最新破解出的蛋白质结构进行预测，其分数和名次每周都会进行在线更新。