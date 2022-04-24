Twitter 创始人杰克・多西更换 Block 公司头衔：不再是 CEO，而是负责人兼主席

新浪科技讯 北京时间 4 月 24 日早间消息，据报道，杰克・多西（Jack Dorsey）不再是 Block 的首席执行官。至少他已不再使用这个头衔。

在上周五提交给美国证券交易委员会的一份文件中，Block 公司（曾用名：Square）表示，多西已将自己的头衔改为 Block 公司负责人兼主席（Block Head & Chairperson）。Block 更新了公司章程，以反映多西的新角色，取消了公司需要有高管担任首席执行官和总裁的要求。

这是多西与特斯拉首席执行官埃隆・马斯克的另一种交集，后者正试图收购多西参与创办并曾经执掌的 Twitter 公司。去年，马斯克自封“特斯拉科技之王”的头衔，但他仍然担任首席执行官。马斯克后来表示，他的首席执行官职位是“一个虚构的头衔”。

早在 2012 年，多西就曾发表过类似的评论，当时他发推文写道:“‘首席执行官’这样的头衔会妨碍做正确的事情。尊重那些无视头衔、为正确而战的人。”

Block 表示，“应多西的要求”该公司在 4 月 20 日更改了他的头衔。而在韦氏在线词典中，“blockhead”一词被定义为“愚蠢的人”。

2009 年，多西与吉姆・麦凯维 (Jim McKelvey) 共同创立了 Square。公司主要集中力量做支付, 但最近进军了加密市场, 主要通过其现金应用。去年 12 月，公司更名为 Block。该公司表示 Square 已经成为销售货物的卖方业务的代名词, 而“重塑公司品牌”创造了进一步发展的空间。”