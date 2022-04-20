消息称马斯克开始接触华尔街金融机构，为收购 Twitter 融资

北京时间 4 月 20 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）已经开始接触华尔街的潜在金融合作伙伴，为其收购 Twitter 筹集资金。

该知情人士称，马斯克及其顾问已经与几家可能的合作伙伴，就债务融资问题进行了谈判。目前，华尔街最大的几家银行和并购公司，对是否会介入该案，帮助马斯克收购 Twitter 持不同意见。

知情人士称，摩根士丹利几乎肯定会帮忙，支持马斯克的竞购。事实上，摩根士丹利也正是马斯克主动出价收购 Twitter 的幕后顾问。

另一位知情人士本周早些时候称，阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management Inc）也有兴趣帮助马斯克收购 Twitter。

与此同时，知情人士还称，包括黑石集团（Blackstone）、Brookfield Asset Management 和 Vista Equity Partners 在内的私募股权公司，已经排除了参与其中的可能性。

马斯克上周四宣布，计划以每股 54.20 美元的现金收购 Twitter，为其估值约 434 亿美元。

马斯克目前是世界首富，拥有约 2610 亿美元的财富，但其中很大一部分与特斯拉的股票挂钩。分析人士称，马斯克有多种选择来为竞购提供资金，包括出售其中一些股份，以这些股份为抵押获得贷款，筹集债务融资，或者引入投资伙伴。

除了筹集资金外，马斯克要想成功竞标，还必须赢得 Twitter 董事会的支持。尽管 Twitter 尚未拒绝马斯克的收购要约，但已经启动了“毒丸”计划，以阻止马斯克的收购。