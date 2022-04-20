马斯克 430 亿美元收购影响巨大，Twitter 创始人杰克・多西再次批评公司董事会

北京时间 4 月 20 日消息，马斯克出价 430 亿美元收购 Twitter，这件事对公司影响很大。作为 Twitter 联合创始人，杰克・多西（Jack Dorsey）对公司董事会不满并公开批评。

多西本人也是 Twitter 董事会成员，上周他就发推批评董事会功能失调。周一时，有人在推特上问多西，当年他担任 CEO 时为什么没有做点什么来改变，多西沮丧表示，他的“言论自由”受到限制。多西称：“有很多话要说…… 但不能说。”

最开始时马斯克宣布持有 Twitter 9.2% 股份，随后他发起收购。上周五，Twitter 董事会启动“毒丸计划”抵制收购。

对于这件事，有人希望多西谈谈自己的看法，但多西回应说：“真希望能打破所有抽象概念并回答你，但我不能，真是遗憾而悲哀。”

马斯克一直在批评 Twitter 董事会的战略，他周一发推说，如果自己收购成功，他会将董事会成员的薪水降到 0 美元，这样每年能节省 300 万美元。

除了马斯克，PE 公司 Thoma Bravo 也有意思竞购。

目前多西是 Square 公司的 CEO，在 Twitter 董事会占据一个席位，但任期会在今年 5 月到期。