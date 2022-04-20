消息称没有私募股权公司愿意帮助马斯克收购 Twitter

北京时间 4 月 20 日消息，据报道，CNBC《华尔街直播室》（Squawk on the Street）主持人大卫・费伯（David Faber）今日表示，在收购 Twitter 问题上，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）似乎无法获得私募股权公司的帮助。

费伯在《华尔街直播室》节目中称：“我对该事件报道得越多，就越不相信会有人站出来帮助他。”

虽然有报道称，私募股权公司 Thoma Bravo 可能有兴趣竞购 Twitter；但费伯表示，从“回报率“上讲，这一点就行不通”。

另有消息人士称，另一家私募股权公司 Apollo 也可能向马斯克或 Thoma Bravo 等其他竞购者提供股权或债务，以支持其收购。

但费伯称，多位知情人士透露，Apollo 对此根本不感兴趣。

尽管马斯克被认为是世界上最富有的人，但他的大部分资产都与特斯拉的股票挂钩。这意味着，他可能不得不出售股票或借钱来为这笔交易融资。

而费伯对此表示：“是的，他能做到，这一点我们很清楚。但是，他打算怎么做呢？他真的会选择拿自己的财富去冒险吗？”

费伯还称：“事实上，私募股权公司并不是真的感兴趣。这些都是一些营销手段罢了。”

目前尚不清楚，马斯克将如何为这笔交易提供资金。马斯克在发出私有化要约后曾表示，他有足够的资产来做到这一点。但同时，马斯克也承认：“我不确定，我是否真的能买到它。”

对于马斯克的私有化要约，Twitter 已经启动了“毒丸”计划，以抵御马斯克发起的这场 430 亿美元的敌意并购。