台积电在中国台湾招募美国工厂技术员，大幅放宽任职要求

台积电近期在中国台湾招募技术员，未来将派遣至美国工厂，大幅放宽任职要求，仅需高中文凭、无需经验。业内表示，这体现了半导体人才荒的全球化，厂商成本压力升高。

据台媒《经济日报》报道，根据台积电的岗位描述，工作内容是对机台操作、产品检验、设备异常等问题进行反馈，任职者现在中国台湾完成工作实习后，年底前将被派遣至美国工厂工作至少 2 年。

值得关注的是，该岗位除了采取轮班制且要求配合加班外，应聘者只需有高中学历，没有特别的工作经验要求，但托业英语能力考试成绩必须达到 800 分以上，能够在全英语环境下工作。

台积电表示，此次招聘的技术员将是派遣至美国工厂的“种子成员”，人数不多。据悉，台积电美国工厂预计将有共计 2000 名员工，以当地人为主。台积电强调，该工厂目前招聘进度良好，已有 500 名员工赴中国台湾受训，这一要求并不影响招聘进度，反而能吸引过去没机会来亚洲的员工。

据与台积电合作多年的设备业内人士表示，台积电以往扩建新厂也都会派遣“种子员工”与当地员工合作，因此对于此次的安排并不感到意外。但美国科技网站 Tom’s Hardware 对此表示，台积电要求美国员工必须到中国台湾受训，或将影响应聘意愿，预计扩产计划受到人才荒冲击。