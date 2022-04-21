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台积电与索尼合资的熊本工厂正式开工，预计 2023 年 9 月完工、2024 年底出货

2022/4/21 21:33:12 来源：爱集微 作者：Lee 责编：问舟
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4 月 21 日，台积电和索尼合资的晶圆厂日本先进半导体制造公司（JASM）动工兴建，预计将在 2023 年 9 月完工，2024 年 12 月开始出货。

据工商时报报道，新厂位于熊本县菊阳町的第二原水工业团地，有超过 10 台以上的大型机械进驻，约上午 9 点起在小雨中动工。

对于新工厂的建设，JASM 社长堀田佑一表示，日本市场有需求稳定的客户以及众多相关产业链制造商，因此在供应链上具有优势。另外，还有优秀的人力资源值得期待。

据此前报道称，JASM 将雇用总共 1700 名员工，包括 300 名来自台积电和 200 名来自索尼的员工。

JASM 是在 2021 年 11 月由台积电和索尼半导体解决方案 (SSS) 联合成立。2022 年 2 月，电装宣布计划投资 3.5 亿美元购买该代工厂 10% 以上的股份。

此前，台积电表示，除了先前宣布的 22/28nm 工艺之外，其还将通过 12/16nm FinFET 工艺技术增强 JASM 的能力。

根据台积电及其合作伙伴的最新联合声明，熊本晶圆厂的计划月产能已从之前的 4.5 万片提高到 5.5 万片 12 英寸晶圆。该工厂的生产计划将在 2024 年底前开始。

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关键词：索尼台积电JASM

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