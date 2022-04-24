本田拟在 2030 年前新开发三个电动汽车平台，其中之一将与通用汽车联合开发

路透社报道，本田汽车高管表示，公司计划到 2030 年利用三个新的专用平台生产数百万辆电动汽车，其中一个将与通用汽车联合开发。

本田电气化全球主管青山真司周四对路透社表示，该公司将于 2024 年在日本推出一款基于一个新的小型电动汽车平台的微型电动商用车。随后将于 2026 年在北美推出全尺寸电动汽车，基于在一个新的大型平台上。

青山在视频电话中表示，第三个“中型”平台将于 2027 年开始与通用汽车共享。这两家公司在 4 月初表示，它们将联合开发面向全球市场的“平价电动汽车”，但没有公布其他细节。

青山表示:“他们将以本田的架构为基础，还是以通用的平台为基础，目前尚未决定。”他补充说:“我们还没有决定生产哪些。但我们将分享生产流程清单，使汽车能够在本田或通用工厂生产。”

青山表示，本田已同意使用通用汽车的下一代 Ultium 电池，尽管具体规格尚未敲定。但他表示，丰田没有参与通用汽车与韩国 LG Energy Solution 成立的 Ultium 电池合资企业的计划。

本田曾表示，计划到 2030 年在全球生产 200 万辆电动汽车，包括正在与通用汽车合作开发的中型汽车。青山说，本田的目标是到 2030 年在北美生产 75 万至 80 万辆电动汽车，在中国的产量也大致相同，在日本和其他市场再生产 40 万至 50 万辆电动汽车。