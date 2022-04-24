印度新规：如果电动汽车起火将重罚制造商

IT之家 4 月 24 日消息，鉴于最近有关电动汽车（EV）事故的种种报道，印度政府已决定对此事展开调查。

印度道路运输和公路部长尼廷・加德卡里（Nitin Gadkari）周四宣布，政府计划对生产对公众构成威胁的低质量电动汽车的公司采取严厉行动。

据称，政府已警告相关公司，如果他们未能立即采取补救措施，将处以巨额罚款，并且需要召回有缺陷的车型。

鉴于最近发生的起火事件，Gadkari 强调了政府对事件进行彻底调查的立场。他承认最近因电池或架构故障引起的火灾造成了损失。这是印度首次明确将立即解决安全隐患，因为它已经造成了人员伤亡并导致许多车辆损毁。

目前，两家电动汽车制造商 —— Okinawa 和 Pure EV 在火灾发生后已立即召回了部分车辆，但 Ola 还没有。IT之家了解到，加德卡里还透露印度政府已成立专家委员会调查火灾事件，并就补救措施提出建议。

“根据报告，我们将对违约公司发出必要的指令。我们将很快发布以质量为中心的电动汽车指南，”他还表示，公司可能会提前采取行动，立即召回所有有缺陷的批次车辆。“…… 我们致力于确保每一位通勤者的安全。”

印度时报援引消息人士的话称，虽然政府已经公布了电动汽车电池的相关标准，但没有明确的机制来确保制造商可以确保电池的质量稳定。据称，有关部门“不会根据调查到的一些非常初步的发现而贸然下结论，目的是找到一个长期解决方案”。