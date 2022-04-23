埃隆・马斯克与比尔・盖茨聊天记录曝光，后者因持有特斯拉空头持仓被嘲

IT之家 4 月 23 日消息，爆料者 @WholeMarsBlog 放出了一段关于埃隆马斯克和微软创始人比尔盖茨之间的聊天记录。据悉，这段聊天据说是围绕着盖茨带头的一项慈善活动进行的，而且马斯克还因为盖茨看空特斯拉而嘲讽对方。

马斯克刚刚对此回应称：这是真的，但并不是他拿给纽约时报看的，一定是有人通过他朋友的朋友拿到的。马斯克解释称，他一开始是因为从 TED 好几个人那里听说比尔盖茨拥有特斯拉空头 50 亿美元的持仓，所以他去咨询了一下，这并不是什么机密。

从图来看，两位亿万富翁先是围绕“气候变化”慈善事业进行了对话，但后面马斯克突然问盖茨是否仍然保持着 5 亿美元的特斯拉空头持仓。当盖茨承认这种可能性时，马斯克直截了当地拒绝了这位微软公司创始人的邀约并用“男妈妈”的表情嘲讽了盖茨。

众所周知，马斯克十分护短，此前就经常因为围绕其公司的立场进行保护性发言而闻名，被网友认为是一个战天斗地的人。

据悉，在特斯拉 2017-2018 年刚刚建立其财务优势时，马斯克曾单枪匹马地与卖空者展开了一场史诗般的战争，不过后来发生的事表明没有一个特斯拉空头得到好的下场，而特斯拉市值现在也已经来到一万亿美元以上。