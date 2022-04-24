AYANEO 超轻薄 OLED 掌机渲染图公布：白色机身，重量小于 490g

IT之家 4 月 24 日消息，今天，AYANEO 公布了新款 OLED 掌机的侧面渲染图。

如上图所示，这款掌机采用了通体白色的设计，底部有 USB-C 接口、3.5mm 耳机接口、microSD 卡槽以及两侧扬声器开孔。顶部似乎采用了防误触设计的电源按键、UBS-A 接口以及散热出风口。

重量方面，官方称 AYANEO 超轻薄新掌机重量小于 490g，按照之前的爆料，490g 应该不是最终的重量，实际重量可能会更轻。

日前，AYANEO 公布了这款掌机与 Switch Lite 的对比图，两款掌机几乎同一尺寸，这说明 AYANEO 超轻薄 OLED 掌机的屏幕尺寸应该在 5.5-6 英寸。

据官方介绍，AYANEO 超轻薄 OLED 掌机配备了 109% NTSC 色域的 OLED 屏幕。相比 Steam 的 2230 SSD，AYANEO 超轻薄 OLED 掌机可能会配备常规的 2280 型号。另外，这款掌机也将配备 microSD 插槽。

IT之家日前报道，AYANEO 现已宣布全球首款超轻薄 OLED Windows 掌机将在 5 月发布。官方表示，它拥有一流的颜值、极致的轻薄、强悍的性能、多项世界首创的特性，还拥有亲民的价格。