AYANEO 超轻薄 OLED Windows 掌机预热，屏幕、体积、手感对标 Switch

IT之家 4 月 22 日消息，AYANEO 现已宣布将在 5 月份发布全球首款超轻薄 OLED Windows 掌机，最近官方对这款产品进行了预热，现在还公布了新机外观（switch 下方）。

据介绍，AYANEO 超轻薄 OLED 掌机目标是：做最好看、最小巧的 Windows 掌机，而且还要具备优秀的性能，能满足便携小钢炮的定位，因此该机屏幕对标 Switch OLED、体积手感对标 Switch Lite，而且还拥有“极致的性能”，它虽然是一台便携 Windows 掌机，但可以完美运行所有独立游戏，3A 游戏也能流畅运行。

官方表示，AYANEO 超轻薄 OLED 掌机配备了 109% NTSC 色域的 OLED 屏幕，掌机重量将低于 550g。相比 Steam 的 2230 SSD，AYANEO 超轻薄 OLED 掌机可能会配备常规的 2280 型号。另外，这款掌机也将配备 microSD 插槽。

AYANEO 表示这款 OLED 掌机的屏幕素质很高，媲美主流手机屏幕的素质。官方没有公布这款掌机的处理器，但表示可以“完美运行所有独立游戏”以及“3A 游戏流畅运行”。

日前，官方放出了 AYANEO 新款掌机与 Steam Deck 的尺寸对比，从图中大致可以看出新机将比 AYANEO NEXT 小一圈，甚至比 Switch OLED 版还要小一些。

IT之家曾报道，今年 1 月份， AYANEO 正式发布了 AYANEO NEXT 系列掌机，搭载 AMD R7 5800U 系列处理器，售价 7199 元起。AYANEO 表示，相比 AYANEO NEXT，这款 OLED 掌机的价格将会很亲民。