赶紧卸载：国家计算机病毒应急处理中心监测发现 17 款违法移动应用

IT之家 4 月 24 日消息，据新华社报道，国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现 17 款移动 App 存在隐私不合规行为，违反网络安全法、个人信息保护法等相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

1、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及 16 款 App 如下：

《优顾炒股》（版本 6.6.73，360 手机助手）、《牛股王股票》（版本 6.2.7，360 手机助手）、《广发易淘金》（版本 10.1.0.0，百度手机助手）、《西部证券》（版本 4.0.3，华为应用市场）、《e 海通财》（版本 8.75，乐商店）、《国联证券尊宝》（版本 6.01.031，乐商店）、《大智慧》（版本 9.47，豌豆荚）、《中国银河证券》（版本 6.0.5，豌豆荚）、《阿牛智投》（版本 6.2.7，豌豆荚）、《万和手机证券软件》（版本 9.00.26，豌豆荚）、《汇通启富》（版本 6.6.4.0，豌豆荚）、《新时代证券》（版本 6.0.1.0，小米应用商店）、《中邮证券》（版本 7.1.2.0，小米应用商店）、《中山证券》（版本 6.3.3，小米应用商店）、《东亚前海悦涨》（版本 4.2.0，小米应用商店）、《国元智富》（版本 8.89，小米应用商店）。

2、App 在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及 1 款 App 如下：

《财通证券》（版本 9.9.3，豌豆荚）。

3、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及 9 款 App 如下：

《广发易淘金》（版本 10.1.0.0，百度手机助手）、《西部证券》（版本 4.0.3，华为应用市场）、《e 海通财》（版本 8.75，乐商店）、《国联证券尊宝》（版本 6.01.031，乐商店）、《万和手机证券软件》（版本 9.00.26，豌豆荚）、《汇通启富》（版本 6.6.4.0，豌豆荚）、《新时代证券》（版本 6.0.1.0，小米应用商店）、《中邮证券》（版本 7.1.2.0，小米应用商店）、《东亚前海悦涨》（版本 4.2.0，小米应用商店）。

4、未建立、公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及 1 款 App 如下：

《中邮证券》（版本 7.1.2.0，小米应用商店）。

IT之家了解到，针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动 App，同时要注意认真阅读其用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。