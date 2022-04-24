【IT之家开箱】OPPO K10 / Pro 图赏：搭载天玑 8000-MAX / 骁龙 888

IT之家 4 月 24 日消息，今天下午，OPPO 举行了 OPPO K10 系列超次元新品发布会，正式发布了 OPPO K10 系列新机。OPPO K10 搭载天玑 8000-MAX 处理器，售价 1999 元起，OPPO K10 Pro 搭载骁龙 888，售价 2499 元起。

OPPO K10 开箱

OPPO K10 包装内含手机本体、充电器、数据线、卡针和手机壳。

屏幕方面，OPPO K10 采用一块 6.59 英寸 2412×1080 LCD 屏幕，拥有 120Hz 刷新率（6 挡变速），240Hz 触控采样率。

OPPO K10 机身搭载 3.5mm 耳机孔、封闭式立体声双扬声器、X 轴线性马达，拥有侧边指纹，机身厚 8.7mm、重 205g。

配置方面，OPPO K10 首发联发科天玑 8000-MAX 处理器，安兔兔跑分 77W+，辅以 LPDDR5 + UFS 3.1 存储，采用金刚石 VC 液冷散热系统，散热面积提升 18%。

游戏性能方面，官方称 1 小时吃鸡手游平均帧率 89.48 fps，最高温度 43.5℃。OPPO K10 内置 5000mAh 电池，支持 67W 快充，29 分钟充电 80%，45 分钟充电 100%。

影像方面，OPPO K10 前置 1600 万镜头，后置 6400 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万三摄。

OPPO K10 Pro 开箱

OPPO K10 Pro 包装内含手机本体、充电器、数据线、卡针和手机壳。

屏幕方面，OPPO K10 Pro 搭载 6.62 英寸 2400×1080 AMOLED 左挖孔三星 E4 直屏，120Hz 刷新率，1000Hz 瞬时触控采样率，支持屏下指纹。

OPPO K10 Pro 外观比 OPPO K10 更加精致，传承 Find 系列同款 G3 连续曲线，采用了手术级不锈钢镜头保护圈。

影像方面，OPPO K10 Pro 前置 16MP，后置 50MP（IMX766，OIS）+8MP 超广角 + 2MP 微距三摄。

配置方面，OPPO K10 Pro 搭载高通骁龙 888 处理器，满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，搭载金刚石 VC 液冷散热系统；5000mAh 电池，支持 80W 快充，31 分钟充电 100%。

其它方面，OPPO K10 Pro 搭载杜比立体声双扬声器、前后双感光、旗舰级 X 轴线性马达、增强版 Wi-Fi6、全智能 NFC。

IT之家了解到，OPPO K10 系列将在 4 月 28 日开卖，售价如下：

OPPO K10

・8+128GB 1999 元

・8+256GB 2199 元

・12+256GB 2499 元

OPPO K10 Pro

・8+128GB 2499 元

・8+256GB 2799 元

・12+256GB 3199 元