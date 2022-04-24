【IT之家开箱】OPPO Enco Air2 Pro 图赏：透明气泡仓 + 微笑曲线设计

IT之家 4 月 24 日消息，除了新手机，OPPO 今天也发布了新款 TWS 耳机 Enco Air2 Pro，首销 269 元，相比非 Pro 版换成了入耳式设计，而且拥有国内入耳式耳机最大的 12.4mm 动圈单元，且支持 ANC 主动降噪等功能。

现在IT之家也拿到了这款耳机，现在为大家带来这款新品的开箱图赏。

就包装来看，这款耳机还是挺大的，而且 OPPO Enco Air2 Pro 依旧延续了 OPPO Enco 家族式的设计语言，尤其是双层透明气泡仓以及独特的微笑曲线设计，这精致的鹅卵石造型每次看上去都觉得极具喜感。

OPPO Enco Air2 Pro 提供了月牙白、破晓灰两种配色，我们这里拿到的是「破晓灰」版本，观感偏银灰，收纳仓内部则是非常小清新的草绿配色，与灰色的机身形成了“撞色”，更特别的是耳机内侧的左右标识也是撞色设计，而且还加入了镂空设计。

其实包装盒中没多少东西，虽然看起来挺大。共计耳机 * 1、条码贴纸 * 1、充电盒保护膜 * 1、彩盒 * 1、耳帽 (S,M,L) 各一对、USB 线充（Type-C）一条。

废话不多说，我们直接看耳机。

设计方面 Enco Air2 Pro 的外观融合了 Air 系列透明气泡仓与 Free 系列的特点，这个双层气泡仓比单纯的透明盖更具质感，也比普通的不透明盖更有辨识度。

耳机本体设计与 OPPO 的其它入耳式 TWS 大致相同，单耳重量 4.3g，而且 OPPO TWS 的佩戴舒适度似乎一直是最不需要担心的问题。

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Enco Air2 Pro 搭载了一颗 12.4mm 直径的动圈单元，这在 TWS 当中无疑是比较大的尺寸，再加上振膜钛涂层、低音聚能胆等，全频段都有不错的效果。

此外，默认的纯粹原音与脉冲低音 EQ 也如官方所说，提供了非常、特别、极其强劲的低音，低频爱好者应该不会失望……

至于降噪性能方面，Enco Air2 Pro 在 200Hz 处达到了 34dB 以上的深度，这对一款 269 元的降噪 TWS 来说算很不错的表现了，甚至在 500 元的价位都能打一打，而且它也具备优秀的 ANC 频宽，总的来说肯定是对得起这价。

其他方面，OPPO Enco Air2 Pro 底部为充电口，正面为状态指示灯，没有按键，只是在耳机柄背部加入了「触控槽」设计，长按、短按、单击、双击、三击都对应着不同的功能，例如快速收藏 QQ 音乐中喜欢的歌曲。

那么你可能要问了，没有按键如何实现新设备的配对呢？OPPO Enco Air2 Pro 也给了一个很简单的操作方式 —— 取出耳机，同时长按耳机 4 秒即可。

其他方面，OPPO Enco Air2 Pro 充电盒电池容量 440 mAh，耳机电量容量为 43mAh，官方表示耳机单独使用时长可达 7 小时，搭配充电盒最大提供 28 小时音乐续航，同时支持快速充电，而且是“充电 10 分钟听歌 2 小时”，真是久违的广告词。

OPPO Enco Air2 Pro 支持蓝牙 5.2 低延时双传，可带来低至 94ms 的全链路延时，对于一众主打游戏低延迟的耳机来说也不算差。

OK，以上就是此次IT之家开箱的内容了，还有其他感兴趣的部分可查看另外的评测文章，喜欢的小伙伴也可前往店里自行体验。

《269 元，OPPO Enco Air2 Pro 发布：12.4mm 动圈 + ANC 主动降噪、充电 10 分钟听歌 2 小时》

《【IT之家评测室】OPPO Enco Air2 Pro 评测：巨型动圈单元，让“Air”更“Pro”》