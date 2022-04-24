微博：网络不是法外之地，将进一步完善网暴识别机制、加大言论攻击等行为的引导治理

IT之家 4 月 24 日消息，据网信办官网消息，中央网信办部署开展“清朗・网络暴力专项治理行动”，就加强网络暴力治理进行专门部署，要求网站平台认真抓好集中整治，建立健全长效机制，确保治理工作取得扎实成效。

IT之家曾报道，本次“清朗・网络暴力专项治理行动”主要聚焦网络暴力易发多发、社会影响力大的 18 家网站平台，包括新浪微博、抖音、贴吧、知乎等，通过建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责、宣传曝光等措施，进行全链条治理。

为认真落实中央网信办“清朗・网络暴力专项治理行动”工作要求，微博现发布公告称：将继续履行平台主体责任，持续开展不友善言论治理，不断加大对言论攻击及网络暴力等行为的排查处置力度，主要工作方向如下：

一、进一步完善网暴识别机制

站方通过建立健全网暴信息样本库、关键词拦截策略、行为识别模型等方式，明确网暴信息标准，及时识别和过滤相关不良内容，坚持从长效治理和精准治理上下功夫。

二、持续优化网暴预警及保护机制

站方陆续上线友善发言提醒、“一键防护”功能，以及即将上线的“未关注人私信防护”等功能，特别是针对未关注人发送的私信，用户需要确认接收并查看才能阅读私信的具体内容。通过相关功能机制优化，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题，有效降低用户遭受言论攻击甚至网暴的隐患风险。

三、加大言论攻击等行为的引导治理

站方通过人工巡查和技术识别等方式加大对言论攻击等行为的排查力度，同时依据《微博社区公约》等相关规定，对违规内容及用户及时快速处置，并强化警示曝光和正向引导，公布典型案例处置情况，切实推动用户友善评论、理性发声。

微博表示，互联网不是法外之地，用户发言需要严格遵守法律法规，尊重社会公德和伦理道德，站方反对任何形式的言论攻击甚至网暴行为。

同时，微软也呼吁社会各界一道，联合出击、协同发力，共同抵制网络暴力行为，共促网络正能量更加充沛，网络文明蔚然成风。

《中央网信办部署开展“清朗・网络暴力专项治理行动”：聚焦微博 / 抖音 / 贴吧等 18 家平台》