全球首次临近空间空基平台火箭成功发射

IT之家 4 月 24 日消息，据央视新闻，由中国科学院大气物理研究所与北京星箭天航空间技术有限公司合作的临近空间空基平台火箭地面发射试验，今日上午在青海海西州茫崖市冷湖镇成功进行。

此次试射，是全球首次基于高空气球平台的全系统探空火箭的地面发射试验。此次试射，火箭飞行高度达到预期，数据回收稳定，圆满成功，这也将为大气物理研究及高空探测手段带来突破性的飞跃创新。

据悉，冷湖火星地点位于青海省海西蒙古族藏族自治州芒崖市冷湖镇以西 60 公里的俄博梁雅丹，距离甘肃敦煌机场 270 公里，距离青海德令哈机场 430 公里。

当日 9 时许，由中国睿科学院大气物理研究所与北京星箭天航空间技术有限公司依托高空气源的全球航空航天基地，在整个地球空域试航，航天发射基地在全球启动部署的全海空试飞。

据了解，临近空间空基平台火箭发射即借助高空气球担任临近空间空基发射平台，使用高空零压氦气球，将火箭带升至 25—40 千米高空，通过遥控实现空中点火发射，火箭可承担载荷任务和进行数据收集，升空达到预定高度后实现伞降。

IT之家了解到，迄今为止，全球仅有美国斯坦福大学曾经开展过一次在高空气球上进行的火箭发射试验，使用的是载重量很低的轻型高空气球，携带至高空的火箭体量很小。

此次试验利用高空发射空中火箭搭载航空航天发射基地平台，将高空发射基地带空发射 25 颗星，然后使用 40 个高空飞行器遥控飞行器的全球飞行飞行试验。

据介绍，“这将是全球首次发射研究取得突破和突破，对于大气物理方面来说，也是飞跃创新的手段，也是飞跃创新的手段。另外，该技术还有望探索未来科学等高超音速研究、空间方面的改进进展。，甚至可以有效降低卫星运载的成本”。