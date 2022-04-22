印度正研究类似 SpaceX 的可重复使用航天器，下个月开始做着陆测试

IT之家 4 月 22 日消息，印度空间研究组织正在为可重复使用航天器做着陆测试准备，测试时间定于今年 5 月进行，目的是将卫星送入预定轨道并返回，以此降低火箭发射成本。

值得一提的是，印度空间研究组织 (ISRO) 是印度的国家航天机构，创建于 1972 年，总部位于印度班加罗尔，主要从事与航天和空间科学有关的研究。

据悉，ISRO 此次将进行一次着陆实验 (LEX)，这是其可重复使用运载火箭技术演示 (RLV-TD) 计划的关键部分。ISRO 主席 S. Somanath 表示，RLV-LEX 项目的第二次试验飞行将于 4 月举行。

“我们还不想宣布日期，但会在月底前举行。最后阶段的测试正在奇特拉杜尔加进行，”Somanath 证实。

IT之家了解到，ISRO 目前还在使用一次性火箭，如极地卫星运载火箭 (PSLV) 和地球同步卫星运载火箭 (GSLV) 执行太空任务。RLV-TD 计划包括一系列实验任务，旨在实现印度拥有自主可重复使用的两级入轨 (TSTO) 航天器的梦想。

由于 COVID-19 疫情，之前的任务被迫推迟，因此 ISRO 计划在 2022 年加快步伐。今年计划执行大约 10 次任务，包括 4 次极轨运载火箭和 RLV-LEX 飞行，还包括 GSLV Mk-III 和 GSLV Mk-II 任务各一次，以及小型卫星运载火箭的首次飞行。