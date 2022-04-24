工信部发布行业标准规范手机图像视频防抖性能技术要求，由华为、OPPO、vivo 等联合制订

IT之家 4 月 24 日消息，中国工业和信息化部 今日发布了首个《移动终端图像及视频防抖性能技术要求和测试方法》，这也是手机等移动终端摄像头防抖通信行业标准，适用于全球品牌手机制造商在中国销售的手机和移动终端设备。

IT之家了解到，该标准由中国信息通信研究院和爱佩仪光电技术有限公司联合华为、OPPO、VIVO, 三星等手机制造商历时四年制订，具有较强的行业指导意义。

据中新网，该行业标准规定了移动终端照相摄像设备的图像及视频防抖性能的技术要求、测试环境和测试方法，适用于具有照相或摄像防抖功能的移动终端 (防抖技术类型为 OIS、EIS、综合防抖或其它技术类型的产品)。公告称，其他设备也可参照使用。

众所周知，目前业界主要采用的防抖技术分为 OIS 光学防抖和 EIS 电子防抖两种。

光学防抖系统是通过移动镜片组或感光芯片的位置来补偿拍摄时相机的晃动，从而达到减震防抖的功能，使拍摄画面清晰、稳定。其防抖效果比电子防抖好，但缺点是成本高、费电，且需要一定空间。因此一般用在镜头倍数高画质要求严格的大型高端摄像机上。

电子防抖系统是指通过电子技术来实现防抖功能，通过对模糊图像分析，利用算法对影像进行补偿，这样势必会牺牲画面清晰度。电子防抖一般用在低端的相机和摄像机上。