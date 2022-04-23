谷歌 Messages 出新 Bug：导致相机在后台运行，手机电池快速耗尽

IT之家 4 月 23 日消息，据报道，谷歌 Messages 消息应用程序中的一个错误 Bug 导致相机在后台运行，一些 Android 手机用户最近遇到了电池快速耗尽的情况。而且还导致此类用户的手机升温更快。

两个月前，一位名叫 u / CozyMicrobe 的 Reddit 用户讲述了首批案例之一，他拥有一台 Pixel 6 Pro。

“…… 我最近注意到，摄像头经常打开，而且角落里有个小绿点，”用户在 Reddit 上的帖子写道。“这似乎是从打开消息应用开始的。我还注意到，每当发生这种情况时，手机都会变得非常热，以至于我通常只能关闭它并让静置几分钟，因为我不想给电池带来压力。根据电池使用情况部分，消息应用程序在过去 24 小时中运行了不到 12 小时。”

周三，9to5Google 证实了这一点，并指出摄像头的实时信息一直在后台运行。当用户想要将图像上传到聊天时，此提示会显示在图库选项旁边。即使提示已经不在屏幕上，或者消息应用只是在后台运行，该错误 Bug 也会使提示保持工作，从而导致手机过度使用电池。该团队使用 Android 12 的隐私指标进一步挖掘以验证问题，从而发现 Google Messages 确实在活跃使用摄像头。

据 Google 通讯经理 Scott Westover 称，该团队已经发现了这个错误 Bug，并且正在推出修复程序。

用户可以从“最近”视图中关闭应用程序，也可以设置 Messages 消息的应用程序权限。为此，只需转到设置 > 应用程序 > 消息 > 权限 > 相机，然后选择“不允许”。