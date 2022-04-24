微信加强网络暴力专项治理，呼吁网友客观理性地表达观点

IT之家 4 月 24 日消息，据网信办官网消息，中央网信办部署开展“清朗・网络暴力专项治理行动”，就加强网络暴力治理进行专门部署，要求网站平台认真抓好集中整治，建立健全长效机制，确保治理工作取得扎实成效。

IT之家曾报道，本次“清朗・网络暴力专项治理行动”主要聚焦网络暴力易发多发、社会影响力大的 18 家网站平台，包括新浪微博、抖音、贴吧、知乎等，通过建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责、宣传曝光等措施，进行全链条治理。

为认真落实中央网信办“清朗・网络暴力专项治理行动”工作要求，微信现发布《关于开展“清朗・网络暴力专项治理行动”的公告》：

多起网络暴力事件引发社会各界广泛关注，微信平台将积极落实中央网信办关于加强网络暴力治理的工作部署，开展“清朗・网络暴力专项治理行动”，专项主要工作方向如下：

一、建立健全网络暴力识别机制

平台将深入梳理网暴信息治理标准，建立网暴信息样本库，及时识别和过滤不当言论和不良信息，针对网络暴力构建长效治理机制，强化对视频号、公众号环节的巡查力度，通过用户举报、技术审核、人工巡查等方式，及时清理涉网暴信息内容。

二、持续优化用户预警和保护机制

微信高度重视用户的权益保护，根据《微信公众平台运营规范》《微信视频号运营规范》等相关协议规范，从严处置违法违规内容和账号，针对较易发生网暴的评论及私信场景，强化涉网暴等不当内容过滤，对发布不当言论的用户进行提醒，降低网友受到网络暴力行为侵害的风险。

三、加强警示曝光和引导治理

平台将持续履行主体责任，通过曝光违规案例、警示提醒和正向引导等手段，提升用户网络文明素质，切实推动用户友善评论、理性发声。

微信表示，始终致力于为用户提供安全、绿色的使用环境，在此也呼吁广大网友在网络空间客观理性地表达观点，不发表泄露他人隐私的不当内容，不对他人进行恶意攻击，共同抵制网络暴力行为。同时，也欢迎广大网友积极提供平台内网络暴力违规行为线索，和我们一起维护健康有序的网络生态。

《中央网信办部署开展“清朗・网络暴力专项治理行动”：聚焦微博 / 抖音 / 贴吧等 18 家平台》

《微博：网络不是法外之地，将进一步完善网暴识别机制、加大言论攻击等行为的引导治理》