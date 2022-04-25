一加李杰：与 OPPO 融合后，新机可一夜覆盖一万门店

一加终于迎来了新的产品系列 Ace。

只是这次站在发布台上的，不再是刘作虎，而是一加中国区总裁李杰。

发布会上，李杰宣布，未来将高效整合 OPPO 优势资源，通过数字、Ace 双系列主攻性能赛道；同时，一加线下渠道的布局也将全面加速，年内实现全国 2800 个县城、4000 个核心商圈，超过 5000 个体验点的渠道覆盖。

所以，与 OPPO 的融合，到底给一加带来了什么？会后，李杰接受了网易科技等媒体的采访。

李杰 资料图

1、 一夜之间，一加新机可覆盖一万家 OPPO 门店

在 OPPO 与一加融合之后，曾有不少用户认为，融合后的一加被拿走了很多东西，例如哈苏；对此，李杰表示，从内部真实情况来看，一加是从 OPPO 拿回了更多资源。

李杰举例称，新发布的 Ace 系列中的 150W 超级闪充、散热材料，都来源于 OPPO，“以前一加自己单干，只有一两千的工程师，融合后与 OPPO 有一万多名工程师合作，我们很多的技术、软硬件架构都可以复用，所以我们整体的研发效率肯定会更高。一加原来的研发团队，可以更专注于一加目标用户的需求和特点，做出一加产品的差异化。”

在供应链方面，李杰表示，有了 OPPO 去年全球的出货量 2 亿部的体量，在成本优势、新技术获取、定制技术上，都可以给一加产品带来更好的竞争力和差异化体验。

同时，还有那 2800 个县城、4000 个核心商圈、超过 5000 个体验点的渠道覆盖，“我说明天开始就能体验到一加。大家可能觉得很轻松，其实背后依靠的是 OPPO 的能力和体系。”李杰称，在其上任之前，一加线下网点在全国只有几百个，而且分布非常散、位置也不够好，但与 OPPO 融合后，一切都得到了改变。

“一夜之间我们做到了覆盖全国大部分的商圈和县城，还是挑 OPPO 最好的门店进行覆盖…… 对很多厂商来说，在线下搞 1 万家店要搞一年，甚至搞一年还搞不完，而且还要投很多钱。对我们来说，操作一个品牌上到 OPPO 的店跟操作一个系列的上市是一样的，在我们内部流程更简单，我们基本可以一夜之间就做到在门店的上市。”

而这块投入的成本跟费用并不高，李杰向网易科技等媒体表示，“OPPO 的店是现成的，租金已经交了，体验顾问底薪已经付了，对我们来说，只是在柜台上找一个属于一加的区域，把产品放上去就可以了，如果产品产生了一些销售或服务，就给到提成。这就是融合带来的好处，线下的成本非常低。”

他强调，如果需要的话，一加可以随时扩大到 1 万家门店，这是几乎可以一夜之间做到的。

2、 为什么要覆盖线下门店？

此前的一加，产品销量主要来自于线上，此次为何如此看重线下市场？

对此，李杰的理解是：一加布局线下最核心的逻辑，是更多希望用户能够去体验，能够接触、摸到一加的产品，从体验的角度去做整个线下的布局。

李杰表示，从去年的数据和表现来看，一加国内 200 多万部出货量里，主要还是来自线上的京东、天猫和官网，线下渠道占比不足 10%；但仅仅线上市场，其实不足于体现一加的优势，“一直以来我们的产品、品牌都在强调做工、质感，包括细节打磨。如果没有线下体验的环节，很多时候用户不知道、感知不到！我们做的调研报告显示，很多用户对一加的了解偏少，背后很大一部分原因是，用户没有接触过一加这个品牌，周围用的人也比较少。”

因而，李杰认为，在与 OPPO 融合后获得的渠道资源加持，对于一加来说非常重要，“有更多的线下体验店，让更多的用户能接触并体验到一加，相信一加会增长非常快。布局线下对线上的帮助也很大，因为很多人在下单或者买手机之前，需要体验。”

3、 Ace 如何定位？

一加一直被视为一个“小而美”的品牌，定位高端、口碑不错，但销量相对于各大厂而言并不高。

一加可能想要改变这种认知，此次推出的 Ace 系列就是一次改变。

李杰表示，此前一加只有一个系列，即数字系列，而 R 的定位并不特别清晰；数字系列是一加起家时创建，强调高级的外观、质感、做工以及体验流畅的性能，此次推出的 Ace 系列，定位于中端档位，内部的定位是“有颜有料的性能王牌”，这个系列除了保持原有的设计、做工外，更多会主打一些硬核科技体验。

一加调研发现，现在有一部分用户确实比较爱玩游戏，但手机是一个日常生活下工具，它必须满足更多场景的需求，因此很多用户希望可以有一款游戏的性能和体验非常好、也能够兼顾外观、影像需求的手机；而一加从一加 1 开始，一直给用户留下了一个很深的印象：西装暴徒，外观优雅，性能强悍，因此一加产品基因、产品一贯的优势，都跟这部分用户的需求是比较符合。所以，李杰表示，在这个档位里，一加有机会做出比现有产品更好的产品，能够给行业、用户提供另外一个选择；他强调，Ace 的定位“有颜有料性能王牌”，不是想把它做成电竞手机或游戏手机，游戏只是其中非常核心的场景，还要兼顾日常体验，这跟电竞手机或游戏手机有比较大的区别。

同时，此前制作高端手机的一加，想要达到一千万的销量并不是件容易的事情，而中端定位 Ace，则肩负着这个使命。