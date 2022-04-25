小米游戏手柄精英版上线：支持 Steam、体感控制，众筹价 329 元

IT之家 4 月 25 日消息，据 @小米商城 消息，新品小米游戏手柄精英版现已上线，兼容多种游戏平台、不同设备，将于 4 月 27 日早 10 点在小米商城开启众筹，众筹价 329 元，建议零售价 399 元。

从官方放出的海报来，小米游戏手柄精英版支持无线操控，有两个摇杆、一个十字键，右侧采用常见的四键设置。

据IT之家了解，小米游戏手柄精英版兼容智能电视、Windows 电脑、安卓手机、安卓平板等设备，支持 Steam 平台、小米云游戏及其他云游戏平台。

小米游戏手柄精英版配备进口 ALPS 大尺寸摇杆，配合线性扳机键，真实模拟脚踩油门和刹车时的线性效果，内置 InvenSense 6 轴陀螺仪，支持体感控制，人体工学按键布局，长时间游戏也不会觉得疲劳。官方表示，手柄 A / B / X / Y 键可承受至少 1000000 次按压。

此外，手柄内置美蓓亚线性马达，目前兼容 Windows 电脑游戏与 Steam 平台震动回馈。小米游戏手柄精英版采用低功耗蓝牙 5.0+2.4G 无线接收器，搭载进口 Nordic 主芯片，响应迅速，操作输出几乎无延迟感。

针对手游玩家，小米游戏手柄精英版标配手机专属支架。