蔚来将推出电池租赁转买断方案：100kWh 电池包 12.8 万元，还需支付服务费

IT之家 4 月 25 日消息，从蔚来 App 社区了解到，蔚来官方账号“用户大当家”确认，蔚来将推出 BaaS 转买断方案，但尚未公开具体方案。

据悉，终止 BaaS 租用协议，在蔚来服务中心更换全新电池，需要支付 3000 元服务费和电池款。3000 元服务费包含动力电池仓储物流、拆装、检测等；根据电池包不同，费用不同：标准续航电池包（75/70kWh）的费用为 70000 元，长续航电池包（100kWh）的费用为 128000 元。

第一电动网在蔚来 App 社区中，了解到一些相关政策和费用：

费用相关

只能全款买新，不支持贷款按揭（因为银行金融公司不支持电池包贷款服务）；

3000 元服务手续费，若用户无需更换新电池，可免除；

不可用之前的月付租金抵消买断费用，因为 BaaS 业务为先用后付，所以此前产生的租金不退，即从提车日至买断日的所有租金，都为已产生的 BaaS 费用。

保险方面

原本每月电池租金之外的 80 元电池保障费，不需要再交了，同时官方开一张电池买断发票作为电池物权凭证，蔚来官方也会和保险公司做沟通，无需担心原车辆开票价不包含电池部分的问题，可参考此前电池升级服务后的保险策略。

其它方面

原本 100 度的 BaaS 用户不能买断 75 度电池，因为涉及补贴问题；但 100 度用户可以通过返租方式获得积分。

IT之家了解到，2020 年 8 月份，蔚来首次推出了电池租用服务 BaaS，其有以下三大优点：车电分离，电池租用，可充可换可升级；车价立减 7 万元，电池租用服务费 980 元 / 月；无忧电池衰减，电池轻松升级，车辆保值率提升。