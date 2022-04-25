《鬼谷八荒》因 Steam 创意工坊问题引来“差评如潮”，官方发布致歉信

IT之家 4 月 25 日消息，4 月 18 日，国产单机游戏《鬼谷八荒》宣布内置的 MOD 制作工具开放了 1.0 BETA 版本，目前已能支持奇遇、剧情相关以及坐骑等等的功能制作，却引来大量差评。

原因是官方此前承诺开放 Steam 创意工坊，然而实际上线后，玩家不仅需要额外下载 Fanbook 软件，Mod 模组还要接受游戏官方审核，未审过不能使用。

目前，《鬼谷八荒》在 Steam 的近期评价为“差评如潮”，玩家们纷纷将怒火投在了评价中。

今日，鬼谷工作室B站官方账号发布致歉信，开发者鬼谷张三在信中表示，由于开发商对 Mod 生态不熟悉，导致在本次事件中出现了许多愚蠢的决策，在处理过程中，掺杂了开发者的个人情绪，没有站在玩家的角度看问题，引发了如此之大的风波。

而对于为什么不使用 Steam 版的创意工坊，张三称 Steam 创意工坊常规模式是不审核和先上后审的机制，而为了防止出现违法违规言论，所以《鬼谷八荒》不能使用这种机制。

IT之家了解到，目前，鬼谷工作室正在与 Steam 积极沟通，研究 Steam 创意工坊鉴赏家模式的可行性。明天将关闭跳转 Fanbook，并继续解决 Mod 体验问题。