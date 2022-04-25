《英雄联盟》2022 季中冠军赛 5 月 10 日开赛，赛制及抽签结果公布

IT之家 4 月 25 日消息，《英雄联盟》2022 季中冠军赛将于 5 月 10 日至 29 日在韩国釜山举办。昨日的 LCS 败者组决赛结束后，英雄联盟官方举行了 2022 季中冠军赛抽签仪式。

来自全球各赛区的 11 支队伍将展开三个阶段的角逐，包括小组赛、对抗赛和淘汰赛。5 月 10 日-15 日，2022 季中冠军赛小组赛将打响。IT之家了解到，小组赛抽签结果如下：

A 组：T1、VCS 赛区、AZE、DFM

B 组：RNG、PSG、IW、RED

C 组：G2、LCS 赛区、ORD

小组赛阶段：所有队伍按照 4/4/3 的队伍数分成三组，进行组内双循环单场胜负赛，每组前两名晋级对抗赛阶段。

对抗赛阶段：六支对抗赛队伍将再次进行双循环单场胜负赛，排名前四者将晋级淘汰赛阶段。

淘汰赛阶段：四支队伍以五局三胜单场淘汰赛的形式捉对厮杀，最终胜出的两支队伍将会进入冠亚军决赛，决出最强者，加冕成为 2022 季中冠军赛冠军。

根据此前信息，LPL 赛区的参赛队伍将在训练基地或 LPL 上海主场远程参加 2022 季中冠军赛。拳头游戏将会使用网络延迟工具将比赛期间所有队伍的延迟尽量控制在 35ms 左右。此外，独联体赛区（LCL）由于春季赛取消的原因将无缘季中冠军赛。

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