《英雄联盟》EDG 冠军皮肤原画曝光，预计 5 月初上线

IT之家 4 月 22 日消息，爆料者 @Big Bad Bear 放出了一张 EDG 战队的冠军皮肤原画，他表示图来自一位论坛用户，目前无法辨别真假，但与最终版本相比已经大差不大。当然，IT之家提醒具体情况仍以官方最终公布为准。

根据此前官方所公布的信息，EDG 的冠军皮肤系列将于《英雄联盟》12.9 版本中推出，而近期 EDG 选手 Meiko 透露，新皮肤将于 5 月初正式上线。

原画中展示的五位冠军皮肤英雄从左到右分别是：佐伊（Scout）、男枪（Flandre）、佛耶戈（jiejie）、悠米（Meiko）与厄斐琉斯（Viper），而且这套英雄阵容也与之前爆料的阵容与泄露相差无几。

从图来看，这套皮肤整体给人一种古典、高贵的感觉，契合 EDG“骑士”的定位，相对于前几年的 iG 水墨风、FPX 特摄风、DWG 科幻风之后又一种流派，想来不会让粉丝失望。

上次部分人物曝光之后，EDG 选手 Jiejie 对于网友的询问回复称：你问我冠军皮肤帅不帅，我只能说非常帅，不是某个英雄帅，而是全队的皮肤都很帅！粉丝没白等，EDG 冠军皮肤的质量不会让大家失望。

此外，还有人曝光了 EDG 的冠军头像，具体如下。

2021 年 11 月 7 日，EDG 与 DK 战队鏖战五局最终凭借着 3：2 的总比分成功夺得了《英雄联盟》S11 全球总决赛冠军，代表 LPL 赛区再一次拿下胜利。