LPL 赛区队伍将远程参加 MSI，《英雄联盟》2022 季中冠军赛更新公布

IT之家 4 月 21 日消息，今日晚间，拳头游戏（Riot Games）公布了《英雄联盟》 2022 季中冠军赛更新。

英雄联盟电竞全球负责人 Naz Aletaha 表示，LPL 赛区的队伍最近面临着疫情带来的挑战。LPL 赛区的季中冠军赛参赛队伍将无法前往韩国釜山现场参加本次赛事。

IT之家了解到，Naz Aletaha 称，在技术，活动，赛事运营团队的努力推动下，她们能够让 LPL 赛区的参赛队伍在中国远程参加 2022 季中冠军赛。LPL 赛区的参赛队伍将依照本地健康防疫要求，在训练基地或 LPL 上海主场远程参加比赛。

据介绍，拳头游戏将会使用网络延迟工具将比赛期间所有队伍的延迟尽量控制在 35ms 左右。在整个季中冠军赛期间，拳头游戏将会在韩国和中国同时提供裁判保障和比赛监测。

根据此前信息，《英雄联盟》2022 季中冠军赛将于 5 月 10 日至 29 日在韩国釜山举办。赛事全程都将在釜山会展中心举办。独联体赛区（LCL）由于春季赛取消的原因将无缘季中冠军赛。

以下为 2022 季中冠军赛更新内容：

过去的两年里，全球范围内的新冠疫情对线下活动产生了前所未有的影响。我们在此期间一直希望能够尽可能少的影响粉丝和职业选手的体验，呈现安全且公平的赛事。直至今日，因为疫情所带来的旅行限制依旧在不间断地影响着我们整个生态。

最近，LPL 赛区的队伍面临着由于疫情带来的挑战。LPL 赛区的季中冠军赛参赛队伍将无法前往韩国釜山现场参加本次赛事。在我们的技术，活动，赛事运营团队的努力推动下，我们能够让 LPL 赛区的参赛队伍在中国远程参加 2022 季中冠军赛。LPL 赛区的参赛队伍将依照本地健康防疫要求，在训练基地或 LPL 上海主场远程参加比赛。

我们在考虑了包括安全、基础设施、场地和竞技公平性等诸多因素后，最终做出了这个决定。与此同时，LPL 赛区也拥有进行线上比赛所需的必要基础设施，以及中国和韩国的延迟也在可以接受的范围之内。为了保证竞技公平性，我们将会使用网络延迟工具将比赛期间所有队伍的延迟尽量控制在 35ms 左右。2020 季中杯期间，LPL 和 LCK 赛区曾经使用过此工具进行比赛。为了保证比赛公正性，所有参加季中冠军赛的队伍均可以在这个延迟下进行练习和训练赛。在整个季中冠军赛期间，我们也将会在韩国和中国同时提供裁判保障和比赛监测。

过去的两年非常艰难，但是我们对《英雄联盟》的热情从未改变。感谢我们的所有粉丝，队伍，选手和合作伙伴，能够在各种突发情况下，依旧和我们站在一起，支持我们。我们非常期待在 5 月 10 日欢迎全球各个顶尖队伍汇聚季中冠军赛。其他相关赛事以及售票信息将在后续公布。