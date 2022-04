IT之家 4 月 25 日消息,据联想拯救者官方消息,新款 C135 氮化镓适配器将在 4 月 26 日 0:00 全平台开售,首发价 199 元。

IT之家了解到,联想新款 C135 氮化镓适配器采用了单 C 口设计,支持最高 135W 输出,支持 2022 款拯救者游戏本以及即将发布的新款高性能版小新和 YOGA 轻薄本。

官方表示,这款电源适配器采用了第三代 GaN 芯片,功率密度大于 1W / CC ;采用了 UL94-V0 级防火耐高温材料,能量转换效率大于 92%,拥有更好的温控。C135 体积为 65 X 66 x 31mm,重量约 350g,单手即可轻松握持。

联想免费赠送两根 1.5 米原装线缆,包括一根 C 转 C 线缆和一根 C 转联想笔记本方口线缆,线缆规格均可支持最大 135W 功率输出,内置 E-MARK 芯片。