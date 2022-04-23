10499 元起，联想 ThinkPad X1 Carbon 2022 款已上架预售

IT之家 4 月 23 日消息，联想周三正式在国内发布了 ThinkPad X1 Carbon 2022 笔记本，搭载 12 代酷睿 P 系列处理器，i5 版首发 10499 元，i7 版首发 12499 元，现已开启预售，将于 4 月 29 日正式开售。

IT之家了解到，2022 款 ThinkPad X1 Carbon 2022 搭载 12 代 P28 处理器，通过 25 项任务 200 个测试和 150 项英特尔 Evo 严苛认证，拥有 14.9 毫米的厚度与 1.12 千克的重量，荣获 Best of CES 2022 大奖。

此外，这款机型配备了 32GB 的 LPDDR5 5200Mhz 内存和最高 2TB 的 PCIe 4.0 固态硬盘，运行 Windows 11，可选英特尔 vPro Essentials 平台机型，可提供简单高效的远程 IT 维护和设备管理。

据悉，新款笔记本搭载了全新 4K OLED 触控屏，16:10 的比例，DCI-P3 色域 100%，HDR 400，500nit 亮度，还配备了 FHD（RGB+IR）摄像头 + 阵列全向麦克风，支持背景虚化，人像居中，感光矫正，智能美颜、杜比语音、杜比视界以及杜比全景声。

据称，该机搭载 Computer Vision 慧眼感应系统，通过神经网络引擎技术，智能识别用户所处状态，实现人走自动锁屏，开机开盖自动识别人脸并解锁，令安全与便捷得以同享；“检测身后目光，模糊屏幕”的功能，能有效保护用户的信息安全。

接口方面，该机提供了两个 Thunderbolt 4 多功能接口、两个 USB-A 3.2 Gen1 接口、HDMI 2.0b 视频接口、3.5mm 耳机孔等等。

其他方面，他还配备了 110mm 宽域触控板以及全新气动性键盘，采用 C 面辅助进风设计，可提供 20W 的散热设计；而且机身内置 57Whr 容量电池，续航 14.3 小时-19 小时，配合快充技术 1 小时即可回满 80% 电量；支持 4G LTE 上网（送流量）。